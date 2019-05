Genova. Un pacco sospetto ha fatto scattare l’allarme bomba pochi minuti dopo le 13,30 in via Assarotti, costringendo alle forze dell’ordine a chiudere la strada.

Sul posto gli artificieri che stanno procedendo con le verifiche anche grazie all’utilizzo del robot dedicato a queste emergenze. In zona, intanto, il traffico sta subendo pesanti ripercussioni.

Foto 2 di 2



L’allarme è arrivato in una giornata particolarmente carica di tensione in vista del comizio elettorale di Casa Pound, in una piazza Marsala blindatissima. Nel pomeriggio arriveranno le contro manifestazioni.