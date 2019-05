Olimpiade e premiazioni: scuole protagoniste alla Festa dello Sport

Genova. Più di 12.000 studenti coinvolti in tutta la Liguria. Stelle nello Sport, nell’ambito della sua 20ª edizione, ha rilanciato il progetto “A Scuola di Sport” che si è andato ad aggiungere agli incontri con i campioni, nell’ambito del progetto “Una Classe di Valori” e al concorso scolastico “Il Bello dello Sport”. Più di 1.000 bambini di prima e seconda elementare hanno partecipato alle nove tappe nei Municipi organizzate con la collaborazione di SmartSport e il sostegno di Amiu, Gruppo Investimenti Portuali, Villa Montallegro e Panarello. Un progetto ludico-sportivo che ha permesso ai piccoli protagonisti di “imparare giocando” a calcio, volley, rugby, tennis e basket.

Più di 5.000 studenti hanno partecipato invece agli incontri con i campioni coordinati da Marco Callai e quelli su “Sport e Alimentazione” tenuti da Cristina Cambi. Record di partecipazione, poi, per il concorso scolastico “Il Bello dello Sport” che ha raccolto ben 4.778 elaborati dalle scuole elementari e medie di tutta la Liguria. Sono 59 i vincitori che saranno celebrati nella mattina di sabato 25 (ore 11) in Piazza delle Feste, sotto il tendone del Porto Antico con la partecipazione di alcuni grandi Stelle sportive.

Venerdì 24 maggio, migliaia di studenti potranno vivere la loro grande giornata di Festa dello Sport. Il lungo percorso di Stelle nello Sport nelle Scuole si chiuderà con l’Olimpiade delle Scuole, un percorso tra calcio, volley, basket, ginnastica, tennis, arti marziali e rugby. Ritorna anche la Baby Maratona per le scuole elementari (iscrizioni ancora aperte scrivendo a info@stellenellosport.com) mentre l’Ufficio scolastico regionale ha indetto i Giochi di Primavera con diverse sfide nelle aree sportive della Festa, al Porto Antico. In particolare gli studenti si metteranno alla prova sui 60 metri della Pista di atletica con “Il più veloce della festa”.

Tante le opportunità per le scuole di ogni ordine e grado. Appuntamento alle ore 9 al Porto Antico di Genova con inaugurazione ufficiale prevista con autorità e campioni sul palco del Mandraccio alle ore 9,30. Sarà presente anche il presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, per celebrare la speciale Giornata Paralimpica con oltre 14 discipline proposte ai ragazzi. E sul palco saranno anche premiati da Miur, Stelle nello Sport e Panathlon Genova 1952 tutti i vincitori dei Giochi Studenteschi in Liguria.

Maggiori dettagli sull’attività di Stelle per le Scuole al link https://www.stellenellosport.com/news-scuola/ mentre tutti gli aggiornamenti sulla Festa dello Sport che animerà il Porto Antico di Genova dal 24 al 26 maggio sono online all’indirizzo https://www.stellenellosport.com/news-fds/