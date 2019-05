Non gradisce la cena e minaccia la madre invalida con una padella d’olio bollente: arrestato 58enne

Genova.E’ tornato a casa ubriaco e, non contento della cena che la madre invalida gli aveva preparato l’ha insultata e minacciata con una padella di olio bollente. E’ successo ieri intorno alle 19 nel quartiere di San Desiderio.

Gli agenti del commissariato Pré intervenuti hanno, a fatica, placato la furia del 58enne che nonostante la presenza dei poliziotti ha continuato a minacciare la madre.

L’uomo, già pregiudicato per maltrattamenti in famiglia, è stato portato nel carcere di Marassi in attesa di convalida.