Nei seggi vicini a ponte Morandi il Pd primo partito, crolla l’M5S e gli ambientalisti non sfondano

Genova. Pd al primo posto, in netto recupero rispetto alle politiche 2018. M5S in netto calo. Lega comunque attorno al 30%. Ma forse la notizia che più stupisce è lo scarno numero di preferenze ai partiti con un dna ambientalista e anti-operista che in questi mesi hanno lanciato non poche suggestioni attorno ai cantieri di ponte Morandi.

Abbiamo provato ad analizzare le sezioni elettorali più vicine a quel che resta del viadotto Polcevera, nel quartiere genovese di Certosa, in Valpolcevera.

Abbiamo scelto le 8 sezioni interne alla scuola Ariosto, a Brin, per quanto possano essere rappresentative. Il primo partito è il Pd, seguito dalla Lega e, a distanza, dal Movimento 5 Stelle.

Per la precisione il Partito Democratico ottiene una percentuale del 31%, la Lega del 27% e il M5S del 21%. Un crollo di oltre 10 punti rispetto alle politiche del 2018, quando i pentastellati erano il primo partito non solo a Certosa ma in gran parte della Valpolcevera.

Una manciata di voti per le altre liste, sia di centrodestra sia di centrosinistra. Poco barrati anche i simboli dei partiti con spinte ambientaliste e che, indirettamente, hanno portato avanti istanze legate ai cantieri del viadotto Polcevera: la Sinistra ed Europa Verde viaggiano, a seconda delle sezioni, tra l’1 e il 3%.