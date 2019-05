Nave migranti a Genova, Toti: “Porto di Genova importante e a disposizione per corridoio umanitario”

Genova. “Ancora non abbiamo notizie formali da prefettura e capitaneria, ma nel caso si tratterebbe di un corridoio umanitario, e se il porto di Genova dovesse fungere da transito per questa nave che ha salvato delle vite, non mi scandalizzerebbe”, questo il commento, durante una diretta di Adnkronos, del presidente della Regione Giovanni Toti, in serata, alla vicenda della nave della Marina Militare, la Cigala Fulgosi, che trasporta migranti.

“I migranti non si fermeranno evidentemente nel porto di Genova – aggiunge Toti – ma sarebbero distribuiti sul territorio come previsto dalle indicazioni del Viminale”.

“Genova è una città ospitale e ha un porto importante ed è disposizione per quest’operazione, di certo questa situazione non cambia assolutamente la nostra visione politica come Regione né la mia personale sule politiche di contenimento dell’immigrazione che sono in corso da quando c’è ministro l’amico Salvini – conclude il governatore ligure – poi se le persone in mare rischiano la vita vanno soccorse”.