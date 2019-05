Musica, torna il ‘Genova Hip Hop festival’. ‘Colle der Fomento” headliner della prima edizione estiva

Genova. E’ di ieri, domenica 19 maggio, l’annuncio dato dall’organizzazione genovese: il 4 agosto, infatti, si terrà un’edizione estiva della rassegna musicale, a Genova, presso il Porto Antico.

Non tutti i dettagli sono ancora stati svelati ma si sa che headliner dell’evento saranno i Colle Der Fomento che porteranno a Genova, per una data esclusiva in Liguria, il tour “ADVERSUS”, dal nome del nuovo disco di recente uscito.

Nelle prossime settimane si scopriranno gli altri artisti che prenderanno parte alla data estiva appena annunciata e tutte le altre sorprese che contraddistingueranno l’evento. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo, raccogliendo altissimi numeri sui social network, e facendo, quindi, intendere che il 4 agosto sarà una data ricordata dai genovesi e non solo.

Quindi, non ci resta che seguire i social network del Genova Hip Hop Festival per conoscere tutti i dettagli di questo 4 agosto, ma viste le premesse e il successo dell’edizione 2018, ci aspettiamo una giornata esplosiva.