Multedo, gettano la droga nel parcheggio per disfarsene, ma vengono sorpresi dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato, ieri sera, un 52enne genovese pluripregiudicato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante un servizio di controllo del territorio una volante, insospettita da un veicolo in sosta con la luce di cortesia accesa e 4 persone a bordo, ha deciso di effettuare un controllo. Alla vista dei poliziotti gli uomini hanno spento immediatamente la luce per non farsi notare e il 52enne ha cercato di disfarsi di un piccolo astuccio nero gettandolo tra le altre macchine parcheggiate.

L’astuccio, immediatamente recuperato da un agente conteneva 13 involucri di cocaina già pronti alla vendita, per un peso complessivo di 8 grammi circa. L’uomo è stato inoltre denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico e per riciclaggio, poiché l’autovettura sulla quale era a bordo risultava rubata e con le targhe sostituite.