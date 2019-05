Mostra e asta d’arte all’istituto comprensivo Barabino di Genova

Genova. Sabato 01 giugno 2019 alle ore 10.00 si terrà presso l’Istituto Comprensivo Nicolò Barabino, Largo Pietro Gozzano, 3 Genova Sampierdarena la mostra “Tra sogno e realtà”, organizzata dagli alunni del suddetto Istituto e dalla prof.ssa Roberta Firpo, che ha raccontato questa iniziativa con le seguenti parole.

«Il progetto nasce a settembre – dice – Appena iniziata la scuola tutti noi siamo stati colpiti dalla tragedia del Ponte. È nato immediatamente negli alunni lo spirito di solidarietà. La nostra mostra scolastica, già intitolata “Tra sogno e realtà”, lascia un importante spazio per la realizzazione dei dipinti da sogno da donare a tutti coloro che, colpiti dal tragico evento, iniziano una nuova vita in un’ altra casa».

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, non solo per conoscere le opere di questi giovani studenti, ma anche per vivere insieme un momento di condivisione.