Migranti, Viminale: “Nave della Marina sbarchi a Genova”. A bordo cento persone, con donne e minori

Genova. Il porto di Genova accoglierà al nave della marina militare che ha soccorso un centinaio di migranti questa mattina al largo della Libia.

La notizia arriva da fonti del Viminale, ed è stata rilanciata dalle agenzie di stampa: il pattugliatore d’altura della Marina militare Cigala Fulgosi questa mattina raggiunto il gommone in avaria, a circa 90 miglia a sud di Lampedusa, e nei prossimi giorni potrebbe quindi attraccare a Genova.

Secondo la capitaneria di porto di Genova, la disposizione sarebbe “arrivata” nel capoluogo ligure non attraverso una comunicazione ufficiale, ma sarebbe stata appresa dalla stampa: “Stiamo valutando il da farsi”, è stato il primo commento.

L’unità, ha fatto sapere la Marina “constatate le condizioni del natante con 100 persone a bordo, di cui solo una decina provvisti di salvagente individuale, motore spento, precarie condizioni di galleggiamento e considerate le condizioni meteorologiche in peggioramento, è intervenuta in soccorso delle persone che erano in imminente pericolo di vita”

Al termine del soccorso sono state recuperate le 100 persone, di cui 17 donne e 23 minori, per i quali è attualmente in atto la verifica delle condizioni di salute.