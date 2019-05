Genova. Giornata potenzialmente ambivalente, con un rapido susseguirsi di condizioni meteo: al mattino sereno e primaverile, al pomeriggio nuovamente piovoso.

Un esteso vortice depressionario in azione sull’Italia centro-meridionale si contrappone ad un vasto promontorio di alta pressione che si erge lungo i meridiani fino alla Scandinavia; ad est della struttura anticiclonica scorrono impulsi d’aria fredda che preservano condizioni meteo a tratti instabili sui nostri settori.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e il mattino schiarite più ampie a ponente, residue stratificazioni altrove; soleggiato in giornata; nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da settore centrale. Dalla sera probabile sviluppo rapido di rovesci dall’entroterra genovese / Tigullio in sconfinamento verso rispettive fasce costiere ed in estensione verso il ponente genovese. Le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso sulle cime appenniniche, quota neve in rapido calo dalla sera. In chiusura di giornata e durante notte successiva possibile attivazione dell’instabilità anche lungo l’imperiese.

Avvisi: residui rinforzi di grecale tra la notte e il primo mattino. Possibili colpi di vento in serata in prossimità ed al di sotto dei rovesci.

Venti: inizialmente settentrionali, rinforzi come da avviso. Tenderanno a ruotare da sud sul Golfo da metà pomeriggio, fino a diventare tesi; dalla serata variabili moderati, ma sensibili rinforzi nelle aree interessate da instabilità. Mari: durante la notte da mosso a molto mosso al largo; moto ondoso in diminuzione; nuovamente mosso dalla sera.

Temperature: in diminuzione le minime a fondovalle; calo generalizzato dei valori massimi.

Costa min: 10/14°C, max: 15/19°C

Interno min: 1°C/10°C, max: 14/17°C