Genova. Nuvolosità residua su tutti i settori; non si escludono residue precipitazioni più probabili sull’estremo levante; in giornata parziali schiarite più generose lato costa si altereranno ad addensamenti che nelle zone interne potrebbero dar luogo a piovaschi o brevi scrosci, in particolare in zona Alpi Liguri, Appennino orientale.

Si riassorbe gradualmente la vasta area ciclonica che al momento staziona sull’Europa centro-orientale, lasciando sulla nostra regione condizioni di variabilità.

Venti: ciclonico teso, rinforzi da libeccio sul Ligure centrale. Mari: da molto mosso ad agitato al largo sul settore centro-orientale; generalmente molto mosso altrove.

Temperature: in aumento, più sensibile nell’interno.

Costa min: 12/15°C, max: 15/20°C

Interno min: 8°C/12°C, max: 14/18°C