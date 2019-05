Genova. Si avvicina da nord un’intensa perturbazione ricolma di aria fredda che ci accompagnerà lungo tutto il weekend. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 2 maggio, al mattino nuvolosità compatta su gran parte della regione, specialmente su genovese e savonese dove non si escludono pioviggini. Dal tardo pomeriggio formazione di una linea di temporali in pianura padana in transito da ovest verso est che con la parte terminale potrebbe interessare le aree comprese tra Varazze e Sestri levante. Nuvolosità sparsa altrove con instabilità anche sulle Alpi marittime. Venti: moderati da sud sud ovest. Locali rinforzi nelle aree interne del centro ponente. Mare: poco mosso al primo mattino ma con moto ondoso in rapido aumento fino a molto mosso in serata con onde fino a 2 metri da sw. Temperature stazionarie o in lieve calo comprese sulla costa tra 9 e 17 gradi, nell’interno tra -1 e 16.

Domani, venerdì 3 maggio, mattinata con possibili piovaschi sul settore centro orientale, nuvolosità alternata a schiarite sul ponente. Venti tesi da sud al mattino. Temporanea rotazione da nord dal pomeriggio. Mare: tra mosso e molto mosso il basso ligure e il settore orientale per onda da sud ovest. Poco mosso a ponente specialmente sotto costa Temperature: in lieve calo le massime.

Sabato 4 maggio giornata variabile con nubi alternate a schiarite. Temporali pomeridiani nelle zone interne e successivo peggioramento in tarda serata su tutta la regione con probabile passaggio temporalesco con grandine.