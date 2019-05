Genova. Si allontana la depressione a carattere freddo, ne consegue un miglioramento nella giornata di oggi, ma a seguire ancora un regime climatico decisamente dinamico. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 6 maggio, qualche velatura al primo mattino sul settore centro-orientale, e locali residui addensamenti che potranno esser ancora presenti sul levante e relative zone interne, in un contesto comunque già soleggiato. Altrove in prevalenza sereno. In giornata bel tempo su tutti i settori, con locali cumuli pomeridiani nelle zone interne. Non si esclude qualche localizzata nota instabile sull’Appennino di levante e sulle Alpi Marittime / Liguri nel pomeriggio. Venti settentrionali tesi al mattino, localmente ancora forti nelle zone esposte. Si indeboliscono in giornata, per poi ruotare da sud-ovest nel pomeriggio-sera. Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature: In aumento, più sensibile nei valori massimi. Ancora freddo al mattino, specie nei fondovalle interni ed in quota. Saranno comprese sulla costa tra 7 e 17 gradi, nell’interno tra -2 e 11.

Domani, martedì 7 maggio, giornata caratterizzata da variabilità, con nubi sparse in un contesto comunque almeno in parte soleggiato. Qualche cumulo sui rilievi accompagnato da lieve instabilità nel pomeriggio principalmente su Val D’Aveto e sulle Alpi Liguri. In serata tendenza a infittimento delle nubi basse sui settori costieri, specie su quello centrale. Venti: da sud sud-est sino a moderati sul settore centrale, da sud ovest su Imperiese e Spezzino. Mare generalmente mosso. Temperature: in aumento le minime, stazionarie, o in lieve calo, le massime.

Mercoledì 8 maggio nuvolosità diffusa su tutta la regione con possibili precipitazioni, specie nella seconda parte di giornata.