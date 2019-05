Genova. Depressione in risalita dal basso Tirreno, recherà molte nubi sulla Liguria e delle piogge a partire da questa sera, in un contesto ancora piuttosto fresco per il periodo. Ecco le previsioni meteo secondo gli esperti di Limet.

Oggi, domenica 26 maggio, molte nubi fin dal mattino, con deboli piogge inizialmente relegate ai versanti padani. Tra il pomeriggio e la sera il meteo vede un aumento della nuvolosità e piogge in graduale estensione da est verso ovest, più persistenti nelle zone interne, sporadiche, invece, lungo le coste. Venti moderati da nord/nord-ovest sul centro-ponente. Mare poco mosso. Temperature comprese tra 12 e 18 gradi sulla costa, tra 7 e 17 nell’interno.

Domani, lunedì 27 maggio, al mattino ancora piogge sparse, generalmente di debole/moderata intensità, sul centro-levante regionale. Tempo per lo più asciutto a ponente. Nel pomeriggio, secondo le previsioni meteo, ancora molte nubi, ma con fenomeni relegati nelle zone interne. Piogge in esaurimento in serata.

Martedì 28 maggio meteo instabile, specie dalla serata, quando saranno possibili manifestazioni temporalesche. Ventilazione debole meridionale. Temperature in calo sui rilievi, stazionarie altrove.