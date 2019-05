Genova. Questa primavera strana prosegue caratterizzata da fasi di cielo sereno (poche) alternate a lunghi momenti di instabilità. Le temperature continueranno a essere sotto la media, anche se oggi vengono date in aumento. Secondo i previsori del Limet, il Centro Meteo ligure, sarà una giornata in cui il cielo sarà caratterizzato inizialmente da qualche nuvola sulla costa. Più sereno nelle aree interne. Nel pomeriggio però, nell’entroterra, potrebbero verificarsi dei temporali al confine con l’Emilia Romagna e sulle Alpi liguri. Nuovi banchi di nubi basse vengono annunciati lungo le coste in serata

I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti meridionali.

Mare calmo o poco mosso. Temperature in aumento nei valori massimi sulla costa tra 18 e 20 gradi, nell’interno tra 14 e 18 gradi. Le minime invece oscillano tra 11 e 15 gradi sulla costa, tra 6 e 11 nell’interno.

Domani ancora nubi