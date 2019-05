Genova. Depressione in allontanamento. Tuttavia permane una circolazione ciclonica con regime instabile. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 20 maggio, al mattino cielo in gran parte molto nuvoloso o coperto con qualche pioggia, più frequente sul centro-levante. Nel corso della giornata attenuazione delle precipitazioni, con fenomeni generalmente meno probabili e per lo più concentrati nelle zone interne del medio levante, qualche schiarita si potrà invece affacciare sull’Imperiese. Venti moderati da sud-est. Mare mosso. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 11 e 18 gradi, nell’interno tra 6 e 14.

Domani, martedì 21 maggio, nuvolosità diffusa. Non si esclude qualche debole piovasco su centro-levante, ma si tratterà di fenomeni circoscritti, comunque più probabili al mattino. In giornata maggiore variabilità con qualche schiarita, più ampia sull’Imperiese. Venti da sud est, moderati. Mare generalmente mosso. Temperature, massime, in lieve aumento. Mercoledì 22 maggio prosegue un regime di spiccata variabilità e locali note instabili.