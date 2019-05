Genova. Il sistema depressionario che ha interessato ieri sera si muoverà verso sud portando sulla nostra regione soprattutto forti venti di grecale, fino a burrasca forte. Ecco le previsioni di Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, domenica 12 maggio, al mattino cielo coperto su tutta la regione con precipitazioni nell’entroterra del settore orientale, nevose sopra i 1000 metri tra la Val Trebbia e la Val di Vara. Scarse o nulle invece le piogge sulla rispettiva fascia costiera. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni andranno gradualmente a indebolirsi su tali zone, mentre sulla costa e sul Ponente vi sarà spazio anche per qualche occhiata di sole. In serata le schiarite si faranno sempre più ampie. Venti forti venti da nord-est con raffiche fino a burrasca su Genovese e fino a burrasca forte su valli interne del settore orientale. Mare stirato sottocosta, molto mosso o a tratti agitato al largo. Temperature in generale calo comprese sulla costa tra 8 e 15 gradi, nell’interno tra 2 e 13.

Domani, lunedì 13 maggio, nuvole più compatte nelle vallate interne di Tigullio e Spezzino. Cielo poco nuvoloso o al più parzialmente nuvoloso sulle rispettive fasce costiere e a Ponente. Venti: ancora forti da nord al mattino, in calo dal pomeriggio. Mari: Stirato sottocosta, molto mosso al largo. Temperature: In generale aumento.

Martedì 14 maggio qualche nuvola sull’interno del settore orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio formazione di nubi nell’entroterra.