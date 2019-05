Genova. Dopo i rovesci di questa notte, dall’alba ampie schiarite ovunque con residua nuvolosità sparsa, soprattutto nelle zone interne e sull estremo Levante ligure. Pomeriggio in prevalenza soleggiato ma con passaggio di nubi alte.

A caratterizzare la giornata, secondo il Limet, il centro meteo ligure, sarà il vento forte: da Sud Ovest al largo e sull’imperiese, al più moderati da Sud sulle restanti aree. Dal pomeriggio rotazione ciclonica sul golfo con Sud-Ovest al largo e sul Levante, Sud Est sul centro regione e Nord Est a Ponente.

Tutto ciò si ripercuoterà sul mare: molto mosso al primo mattino soprattutto a Levante. Agitato al pomeriggio con picchi d’onda sul golfo anche sino a 4 metri da Ovest-Sud Ovest. Più riparata la costa savonese

Le temperature saranno in aumento, in particolare le massime, ma con valori ancora al di sotto della norma. Sulla costa la minima tra 9 e 12°C, la massima tra 15 e 18° C. Nell’interno la minima tra -1°C e 6°C, la massima tra 10 e 15°C.