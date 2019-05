Genova. Cielo sereno e ancora temperature minime certamente non adeguate alla stagione questa mattina in Liguria (tra gli 8 e 11° C sulla costa e tra +1 e +6° C nell’interno). Si comincia con il cielo sereno, ma non resterà così nell’entroterra.

Secondo i previsori del Limet, il Centro meteo ligure, dalla tarda mattinata una blanda attività cumuliforme tenderà a manifestarsi nelle aree interne. Dal pomeriggio qualche rovescio o temporale tenderà a svilupparsi sulla bassa val d’Aveto al confine con il piacentino e anche sulle Alpi liguri interne confinanti con il cuneese, velature sull’imperiese costiero mentre rimarrà sereno altrove. Fenomeni in rapido esaurimento entro sera.

Rispetto a ieri, i venti sono calati: blandi variabili al mattino, da Sud Ovest al pomeriggio con rinforzi fino a moderati sul savonese costiero. Mare poco mosso

“Magra” consolazione, almeno le massime sono date in aumento: sulla costa tra +13 e +16°C, nell’interno tra +8 e +15°C.

Domani cielo più nuvoloso, ma niente pioggia, in attesa di capire come si svilupperà la situazione nel fine settimana. Le prime previsioni parlano ancora di precipitazioni.