Genova. Tra la notte e la mattinata presenza di nubi basse anche serrate tra il Genovese di ponente e il Savonese (lato costa). Si tratterà della classica “Maccaja” non foriera di eventi precipitativi; schiarite più ampie su Imperiese, Spezzino e versanti padani in genere. Nel pomeriggio attenuazione parziale delle nubi basse lungo le coste con schiarite più ampie sui rispettivi lati della regione. Qualche rovescio o breve temporale sarà possibile sulle Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto, in fuga veloce verso le pianure del Piemonte e dell’Emilia.

Una “scalcinata” perturbazione interesserà l’Italia durante il fine settimana. Sulla Liguria avremo una gran processione di nubi di vario tipo, ma una quasi completa assenza di fenomeni se si eccettua qualche rovescio nelle aree interne nella giornata di domenica.

Venti: Deboli o moderati in prevalenza meridionali. Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime

Costa min: 13/16°C, max: 18/20°C

Interno min: 8°C/12°C, max: 14/18°C