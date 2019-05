Genova. Ancora tempo variabile sulla Liguria e possibilità – in quota – di nevicate, anche se deboli. La primavera in Liguria sembra davvero non decollare. L’instabilità è causata in questo caso da correnti nord-orientali. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, mercoledì 15 maggio, da segnalare qualche rovescio mattutino che interesserà il savonese occidentale e l’imperiese. Neve sulle Alpi Liguri sopra i 1000-1200metri. Durante la mattinata su tali zone si faranno largo ampie schiarite, ma tenderà ad annuvolarsi il cielo sul resto della regione. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio possibili precipitazioni nella zona compresa tra la Val Trebbia e la Val di Vara, che saranno nevose a quote basse per il periodo (dai 1000metri in su). Lungo la costa tempo per lo più asciutto. Dal tardo pomeriggio il cielo si rasserena un po’ ovunque. Venti moderati o al più tesi dai quadranti settentrionali. Mare mosso a ponente per onda da Est, poco mosso altrove. Temperature: in diminuzione nell’interno comprese tra 4 e 16 gradi, stazionarie sulla costa, tra 14 e 24.

Domani, giovedì 16 maggio, contesto asciutto e soleggiato. Non mancheranno addensamenti cumuliformi pomeridiani nelle zone interne. Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: in aumento nell’interno, in leggero calo sulla costa.

Nel corso della giornata di venerdì 17 nubi basse in arrivo dal mare copriranno via via il cielo della nostra regione, ma con basso rischio di pioggia.