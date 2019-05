Mercoledì ad Arenzano i funerali di Gianni Gambino, vittima di uno schianto fatale in A10

Genova. Avverranno domani, mercoledì 15 maggio, alle 11e30 nella chiesa dei SS Nazario e Celso ad Arenzano i funerali di Gianni Gambino, il carrozziere di 46 anni morto una settimana fa in un incidente stradale sulla A10 all’altezza dello svincolo di Voltri.

Gambino, originario di Multedo, era papà di tre bambini piccoli. Per questo alcuni amici hanno organizzato per la sua famiglia una raccolta fondi. Per raccogliere le offerte sono stati allestiti alcuni punti di riferimento in locali di Multedo come il Molly Malone’s.

L’incidente era avvenuto martedì scorso. Il 46enne era alla guida del suo scooter quando ne ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il guardrail. Per lui non c’era stato nulla da fare.