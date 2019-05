Mercato Orientale, Comune di Genova organizza il primo tour guidato da via Garibaldi al Mog

Genova. Sabato 11 maggio alle 10 l’Assessorato al Turismo del Comune di Genova promuove il primo tour guidato gratuito, in italiano e inglese, alla zona del Mercato Orientale. Il tour prende spunto dall’inaugurazione del piano rialzato del Mercato Orientale, il MOG, una vera e propria piazza del gusto aperta al pubblico.

Il Comune, attraverso l’Assessorato al Commercio e turismo, intende sostenere e promuovere questa nuova realtà locale che si inserisce nel contesto storico di un luogo che rappresenta una vera agorà commerciale e sociale della città.

Lo spazio è stato recuperato e trasformato, grazie a una diversa fruibilità, in un punto di riferimento anche turistico: 2000 metri quadrati con ristorante, bar e 11 corner gastronomici che somministrano piatti tipici liguri e un sovrastante soppalco di 800 metri quadrati dedicato alla formazione.

Un luogo di valore storico rinnovato e destinato all’aggregazione sociale e culturale, vicino alla frequentatissima area shopping di via San Vincenzo in pieno centro città e non lontana dalla stazione FS e metro di piazza Brignole. Il tour è inserito all’interno di un nuovo percorso turistico nel centro di Genova.

Si partirà dall’ufficio di Informazioni turistiche di via Garibaldi 12r e i visitatori saranno guidati alla scoperta dell’architettura di alcuni dei magnifici Palazzi dei Rolli, delle antiche tradizioni legate ad alcune delle botteghe storiche, per proseguire, verso via XX Settembre e il MOG fino alla Chiesa di N.S. della Consolazione che lega la sua storia a quella del Mercato Orientale.

Il tour terminerà focalizzando l’attenzione dei partecipanti sui sapori e i profumi del cibo e delle spezie esposte negli oltre 100 banchi del Mercato Orientale, ospitato al primo piano della struttura, come nei grandi market delle principali città europee e mondiali.

La visita può essere prenotata al numero di tel. 010.5572903 o inviando una mail all’indirizzo info@visitgenoa.it, fino ad esaurimento posti.