Mara Navarria argento in Coppa del Mondo a Cali

Rapallo. Comincia bene il lungo cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la spadista del Club Scherma Rapallo Mara Navarria, campionessa mondiale in carica, che conquista la medaglia d’argento nella prova di Coppa del Mondo di Cali, in Colombia, classificata come GP FIE, quindi a punteggio ranking mondiale maggiorato.

Grazie alla posizione numero 4 nel ranking, Mara è qualificata di diritto nel tabellone principale dell’eliminazione diretta che è partito domenica 5 maggio con le migliori 64 atlete.

Ha quindi superato nell’ordine la venezuelana Piovesan Silva per 15-9, la statunitense Nixon (15-13), la francese Luty (15-14), la tunisina Besbes (15-13) e, in semifinale, l’estone Lehis (15-8), prima di arrendersi nella finalissima alla cinese Sun col punteggio di 13-15.