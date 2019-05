Maltempo, rinviata la “Mangiaforte”, lunedì la nuova data

Sant’Olcese. Il maltempo colpisce anche la MangiaForte, la passeggiata gastronomica, lungo i sentieri dei Forti genovesi, tra panorami mozzafiato e prodotti tipici locali, che è stata rinviata. A renderlo noto gli organizzatori che hanno comunicato che l’evento previsto per domani è annullato, causa cattivo tempo e rinviato a data da definirsi. A breve, comunque, sarà messo a punto un nuovo programma e lunedì verrà comunicata la nuova data.

Gli organizzatori dell’evento comunicano che chi ha acquistato i biglietti li avrà, ovviamente, validi anche per la prossima data. Per chi non potesse partecipare, ci sono, invece, due alternative: cedere il biglietto o mantenerlo valido per l’edizione MangiaForte2020

Per entrambe le alternative è necessaria una comunicazione scritta dal proprietario del biglietto agli organizzatori dell’evento entro le 12 del giorno prima della nuova data. La comunicazione può essere fatta tramite mail mangiaforte.genova@libero.it nella quale devono essere comunicati Nome, Cognome, numero di cellulare e mail del sostituto. L’oggetto della mail deve essere “Sostituzione biglietto”. È gradita una mail di conferma di partecipazione anche da chi potesse anche nella data alternativa.