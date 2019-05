Maltempo, rinviata anche la Fiera di S. Salvatore

Genova. L’allerta gialla, con la pioggia e, sopratutto, il forte vento, stoppano anche la fiera di San Salvatore, tradizionale appuntamento dei cittadini di Sampierdarena che ogni anno anima con i propri banchi le strade della delegazione.

Ad annunciarlo l’assessore al commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, con un post su Facebook che mostra la situazione di Via Sampierdarena. “Presente in loco con gli operatori, soprattutto a causa del vento in zona e della pioggia forte battente ancora alle ore 7.30, abbiamo deciso di rinviare la fiera di San Salvatore”.

L’assessore ha annunciato che sarà decisa domani una nuova data per la fiera di Sampierdarena motivando la decisione con la necessità di tutelare la sicurezza dei lavoratori impegnati. “La sicurezza dei luoghi dove si opera e dei mezzi – spiega – vero strumento di lavoro delle imprese ambulanti, è troppo importante e va tutelata”.