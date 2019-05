Maltempo: a Levante chiusa nella notte la statale 225 della Fontanabuona

Neirone. Chiusura al transito veicolare, questa notte, dalle 4.30 alle 6.15, per la strada statale 225 della Fontanabuona, nel territorio del Comune di Neirone.

Un albero pericolante a causa del maltempo di questa notte ha richiesto il lavoro dei vigili del fuoco di Chiavari.

Non sono stati gli unici a essere chiamati. In tutto il Levante si sono registrati diversi rami caduti, ma per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone. A Rapallo i vigili del fuoco hanno rimosso un grosso ramo in frazione San Maurizio di Monti.