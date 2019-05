L’universo di Luzzati in un “labirinto” a palazzo Ducale e nel suo laboratorio

Genova. Un viaggio attraverso la vita e l’opera del grande scenografo, pittore, illustratore e ceramista e costumista genovese Lele Luzzati, scomparso nel 2007. Si chiama “Labirinto Luzzati” la mostra allestita e visitabile dal 1 giugno al 3 novembre nel sottoporticato di Palazzo Ducale, in piazza Matteotti.

La mostra, curata da Sergio Noberini, è suddivisa per sezioni: gli esordi ispirati da Picasso e Paul Klee, il teatro tra colori e atmosfere fiabesche, il lavoro come arredatore per uffici pubblici e navi da crociera e infine l’esperienza nel campo della ceramica. Senza dimenticare il legame con la cultura ebraica e il rapporto strettissimo e di lungo corso con il teatro della Tosse.

L’idea di allestire la mostra a palazzo Ducale nasce dalla necessità di trovare uno spazio per le opere che si trovavano al museo Luzzati al porto antico, struttura chiusa da ormai un anno e il cui futuro resta incerto. “In attesa di una collocazione più idonea per le opere di questo pezzo di storia della nostra città – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Barbara Grosso – abbiamo pensato a un’esposizione temporanea ma di lunga durata”.

Collegato alla mostra “Labirinto Luzzati” al Ducale l’apertura del laboratorio di Luzzati in vico Amandorla, vicino al teatro della tosse. “Luzzati Lab – dal bozzetto al palcoscenico” sarà dedicata esclusivamente al lavoro scenografico del maestro. Lunedì 3 giugno, inoltre, in occasione del giorno di nascita di Luzzati agli omonimi giardini nel centro storico si svolgerà uno spettacolo teatrale e la “parata dei Tarocchi”, in omaggio a una delle creazioni più celebri dell’artista.

INFO

Dal 1 giugno al 3 novembre

Orario 15/19 da martedì al venerdì

Orario 11/19 sabato e domenica

chiuso Lunedì

Biglietto intero 6 euro

ridotto 5 euro

fino a 14 anni 3 euro

www.palazzoducale.genova.itCon il biglietto della mostra, ingresso ridotto allo spettacolo Pinocchio Circus in scena dal 4 al 13 luglio al parco villa Duchessa di Galliera di Voltri.