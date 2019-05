Lucia Rebuffo convocata per i campionati europei Junior

Genova. La società Rowing Club Genovese si dichiara contenta ed orgogliosa di poter ufficializzare la convocazione dell’atleta Lucia Rebuffo, che indosserà la maglia azzurra ai campionati europei Junior che si terranno ad Essen, in Germania, sabato 18 e domenica 19 maggio.

Lucia è partita sabato 11 per un breve raduno a Sabaudia in cui gli equipaggi si stanno preparando per l’evento. Giovedì invece l’intera squadra della Nazionale Junior partirà alla volta di Essen.

All’appuntamento internazionale sarà presente anche l’allenatore genovese Giulio Basso come collaboratore della squadra Junior femminile.

Lucia e Giulio si impegneranno a portare alti i colori del Rowing Club Genovese e dell’Italia.