L’Iren Genova Quinto vince a Catania e si conferma in A2

Genova. Un grandissimo primo tempo, chiuso sul punteggio di 0-3, consente all’Iren Genova Quinto di battere a domicilio il Catania nella penultima giornata di Serie A1, conquistando così la salvezza nella massima categoria con un turno di anticipo proprio in virtù della distanza di punti maturata nei confronti degli stessi etnei, penultimi in classifica.

I biancorossi sfoderano una prestazione attenta, si portano addirittura sul 4-0 in avvio della seconda frazione, poi resistono al tentativo di ritorno dei padroni di casa, che restano sempre a distanza di sicurezza. Diventa quindi ininfluente il risultato dell’ultima giornata di campionato, che si giocherà fra sette giorni alle Piscine di Albaro contro la Pro Recco.

Apre le marcature Lindhout dopo 35″; raddoppia Boero, poi va a segno ancora Lindhout.

Nel secondo tempo Paunovic porta gli ospiti sul più 4; Torrini e Cuccovillo accorciano, quindi Lindhout completa la tripletta personale.

Terza frazione caratterizzata da un doppio botta e risposta: Amelio e Gitto allungano per i biancorossi; Torrisi per due volte rintuzza il divario.

Il quarto tempo, così come i due precedenti, termina 2 a 2. A segno Mugnaini, Torrisi, Lucas e Vavic.

“Un risultato eccellente – spiega il tecnico Gabriele Luccianti – che voglio, vogliamo dedicare a Marco Paganuzzi. La sua scomparsa all’inizio ci ha dato in qualche modo una spinta in più, la voglia di fare bene, ma alla lunga si è fatta sentire. Lui rappresentava tante cose per questa società, la incarnava. È mancato a tutti, moltissimo al sottoscritto. Ma abbiamo giocato con il suo spirito, diceva sempre che il Quinto si esalta nelle difficoltà ed è stato così anche questa volta. Chi verrà a giocare qui, chi verrà ad allenare in futuro, sappia che dovrà farlo sempre con il suo spirito. Per quanto riguarda la partita, ai ragazzi negli spogliatoi ho fatto un discorso simile a quello di Salerno dell’anno scorso. Ho detto loro che avremmo dovuto giocare una gara da uomini, e che molti avrebbero goduto se fossimo finiti ai playout. Loro hanno reagito alla grande, siamo stati superiori in tutto e abbiamo avuto più fame“.

Il tabellino:

Nuoto Catania – Iren Genova Quinto 6-9

(Parziali: 0-3, 2-2, 2-2, 2-2)

Nuoto Catania: S. Risticevic, T. Lucas 1, F. Jankovic, D. Buzdovacic, S. Catania, E. Russo, G. Torrisi 4, A. Scebba, N. Kacar, A. Privitera, D. Presciutti, N. Cuccovillo 1, L. Castorina. All. Dato.

Iren Genova Quinto: P. Pellegrini, B. Paunovic 1, N. Vavic 1, M. Mugnaini 1, F. Brambilla Di Civesio, R. Lindhout 3, F. Gavazzi, T. Bielik, G. Boero 1, L. Bittarello, M. Gitto 1, A. Amelio 1, R. Pellerano. All. Luccianti.

Arbitri: Ercoli e Gomez.

Note. Uscito per limite di falli Boero nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Catania 2 su 11, Quinto 1 su 6.