La Regione Liguria è capitale dello sport. Tra giugno e dicembre la nostra regione ospiterà decine d’iniziative, dedicate a numerose attività sportive. Appuntamenti capaci di soddisfare i gusti di tutti gli sportivi e degli appassionati di eventi.

GIUGNO – Già i primi giorni di giugno porteranno, in vista della stagione estiva, diversi meeting di livello regionale, nazionale e internazionale. Si parte già il 1 giugno: nelle ore in cui Genova cercherà di farsi onore alla tradizionale Regata delle Repubbliche Marinare che avrà luogo a Venezia, in Liguria si terrà l’edizione 44 della Cavi Sestri, competizione di nuoto in acque libere che prevederà tre diverse distanze: la 3 km Fin, la 3 km Open e la 1,5 km Open.

Foto 2 di 2



Nello stesso giorno, a Genova, spazio ai runners con il Campionato Italiano Fidal Master Corsa su Strada 10 Km. La gara si svolgerà in Corso Italia, nel quartiere di Albaro, con partenza all’altezza dei Bagni San Nazaro.

Il fine settimana successivo, il 9 giugno, si torna in acqua con la Coppa Festa del Mare, tradizionale regata velica giovanile riservata alla classe Optimist che avrà, come campo di azione, la zona compresa tra Voltri e il lungomare di Pegli.

Il 15 giugno il Golf Club Genova Sant’Anna ospiterà a Lerca di Cogoleto una delle 60 prove del circuito Touristgolf & Travel Cup 2019, aperto a tutti i golfisti dilettanti, italiani ed esteri. I primi 20 andranno alle finali nazionali, accedendo così alla possibilità di competere alle finali internazionali, fissate in Marocco nel prossimo mese di novembre. Il 30 giugno si replica: il Circolo Golf e Tennis Rapallo organizza un trofeo ad hoc per i primi 90 anni di vita.

LUGLIO – Il mese di luglio si apre invece con il tiro con l’arco. Il 6 luglio l’Associazione Genovese Arcieri organizza il proprio “Hunter Field 12+12”: verranno predisposte 24 piazzole nella zona sottostante alle mura del Forte del Castellaccio, a Genova. L’acqua resterà comunque protagonista: dal 12 luglio al 14 la società My Sport organizza, all’impianto polisportivo “La Sciorba”, il campionato regionale assoluto in vasca lunga, mentre – nella giornata del 14 luglio – arriva la quattordicesima edizione della gara di Triathlon a Recco, grazie al lavoro dell’associazione Qualitry.

AGOSTO – Agosto, invece, parte il 4 del mese con la nuova edizione del Lui & Lei, una tra le più tradizionali e simpatiche prove in mare per i dinghy 12 pollici, voluta dal Circolo Velico Santa Margherita. La prova si svolgerà a Golfo Marconi e prevede equipaggi rigorosamente formati da un uomo e una donna. Il 17 agosto si replica, sempre a Santa Margherita Ligure, con il Campionato regionale del Tigullio, “Trofeo Renato Lombardi”, mentre in serata ci sarà la romantica e suggestiva “Veleggiata in notturna”. Da mozzafiato il percorso, tra Portofino e il porto di Santa Margherita Ligure, approdo a terra per mezzanotte, con un punto ristoro in riva al mare, rischiarato dal chiaro di Luna.

La fine del mese sarà infine caratterizzata dal rombo dei motori: il 31 agosto e il 1 settembre Santo Stefano D’Aveto ospiterà il Rally della Lanterna, capace di radunare centinaia di appassionati, residenti, turisti e driver a ogni edizione, tutti alla caccia del titolo, dopo l’emozionante vittoria di Mauro Miele nel 2018.

SETTEMBRE – Il mese di settembre sarà invece dedicato al grande poker con un evento davvero da non perdere.

Dal 3 al 30 settembre, per gli appassionati di poker sportivo, sarà possibile partecipare ai tornei di qualificazione per lo European Poker Tour e conquistare un posto per la finale che si terrà a Sanremo. Questo prestigioso torneo l’anno scorso ha fatto vincere ben 680 mila euro al primo classificato.

TRA OTTOBRE E DICEMBRE: LA PASSIONE NON SI FERMA – Con la fine della bella stagione, la messe di eventi non si fermerà. Il calendario, ancora in fase di aggiornamento, prevede infatti gare, campionati e trofei di quasi tutti gli sport, a partire da quelli che, durante l’estate, rallentano: come calcio – con le due squadre del capoluogo Genoa e Sampdoria – atletica, basket e tanto altro ancora.

Annoiarsi sarà difficile e restarsene in casa: davvero impossibile.