Lavoro, mobilitazione nazionale del trasporto aereo. Sciopero e presidio al Cristoforo Colombo

Genova. Domani 21 maggio 2019 si terrà in tutta Italia lo sciopero nazionale del trasporto aereo per tutelare l’occupazione e lo sviluppo nel settore che registra crisi ovunque nonostante la crescita del numero dei passeggeri.

“Per quanto riguarda Alitalia, il Governo non sente la necessità di confrontarsi con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti – scrivono i sindacati in una nota stampa – per capire le ragioni che congelano i rapporti e quindi il confronto sui temi del settore”.

“Se il Governo dovesse procrastinare la sua assenza, la mobilitazione andrà avanti – concludono – Contestualmente allo sciopero, domani mattina – a partire dalle ore 10,00 – si terrà a Genova un presidio di protesta presso lo scalo genovese Cristoforo Colombo”.