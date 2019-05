L’Athletic si concede il bis e mette in bacheca anche il titolo regionale

Finisce come meglio non poteva l’annata da ricordare dell’Athletic Club Liberi che al “Chittolina” di Vado Ligure si aggiudica il titolo di campione regionale di Promozione superando per 1-2 l’Ospedaletti. Le due squadre, che si ritroveranno la prossima stagione in Eccellenza, si affrontano in clima incerto e ventoso, ma lo fanno a viso aperto visto che entrambe le formazioni sono già ben felici dei rispettivi risultati.

Parte meglio l’Ospedaletti che ci prova con Scappatura la cui conclusione difetta della mira, e po con Schillaci che invece alla mezzora vede il proprio tiro esaurirsi sul palo. Al 44° alla prima folata offensiva degna di nota, i giallonero verdi sono letali perché Gaspari sfrutta un buco difensivo dei ponentini si invola in area, ma viene atterrato da un intervento piuttosto goffo di un difensore arancionero. Dal dischetto va Del Vecchio che non sbaglia e manda i genovesi al riposo in vantaggio.

Il pareggio arriverà ad inizio ripresa quando Ventre va via sulla sinistra crossa sul primo palo dove bomber Scappatura fa quello che gli viene meglio: gol. Il suo colpo di testa è perentorio e Bartoletti ci prova, ma non può arrivare sulla palla.

Passano undici minuti e l’Athletic torna definitivamente avanti con il neo entrato Pagano che sfrutta un bel velo di Del Vecchio, riceve in area e batte Frenna in uscita con un bel destro a giro che non lascia scampo al portiere. Festa doppia quindi in casa Athletic che si gode una stagione da incorniciare.