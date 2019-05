Lanterna Taekwondo fra i migliori anche agli Open di Riccione

L’Open di Riccione vede, in evidenza, nuovamente la Lanterna Taekwondo. Un contesto di valore eccezionale con la partecipazione di 1500 atleti, un’occasione importante per metter in mostra il proprio valore. Un sabato davvero speciale che si apre con gli ori di Federico Frau e Matthew Cavazzuti, gli argenti di Rachele Pinna e Simone Effori. Poi tocca a Cadetti B ed Esordienti e a regalare nuove gioie ci pensano Anna Fossaceca (oro), Miroslav Monaldi (oro), Stefano Maggiolo (argenti) e buona prestazione per Andrea Abbate. Per la Fossaceca un nettissimo successo (25-0) nell’ultimo atto della competizione. Al termine della giornata, nella classifica giovanile, straordinario nono posto su 155 sodalizi partecipanti.

Domenica tra gli Junior, Silvia Guenna batte anche la febbre con una stupenda vittoria. Sul podio, con 2 bronzi, anche Gaia Littorno e Daniele Manzo.“Week end ottimo sotto il profilo dei risultati e dell’esperienza – commenta il maestro Fabrizio Terrile – Stiamo raccogliendo i frutti della semina avvenuta con gli allenamenti autunnali e invernali e con le sessioni svolte assieme a Leonardo Basile”. Prossimo appuntamento sabato 8 e domenica 9 giugno a Roma con Kim e Liu e poi a seguire The Olympic Dream Cup per Cadetti e Junior.