Genova. La PSA Olympia conclude al meglio una stagione da incorniciare. La squadra genovese batte 3 a 1 l’Elevationshop Crai Olginate nell’ultima sfida del campionato e certifica un sesto posto solitario che, all’annata d’esordio, non può che essere accolto con grandissima soddisfazione.

Le ragazze di coach Mantoan rompono il ghiaccio con un primo set tiratissimo, concluso 31-29 per le gialloblù, poi però subiscono il ritorno della formazione ospite che pareggia i conti grazie al 25-23 del secondo set. La partita cambia ancora direzione e nel terzo e nel quarto set la PSA Olympia fa valere senza troppi problemi la propria legge, vincendo 25-16 e 25-15.

“Dire che siamo felici è dire poco – commenta soddisfatto il presidente dell’Olympia, Giorgio Parodi -. Abbiamo fatto un campionato da protagoniste, centrando in pieno l’obiettivo fissato ad inizio stagione di essere la prima squadra ligure in questo campionato nazionale. Un grazie particolare a coach Luca Mantoan, un vero professionista che ha preso per mano questa squadra in un momento difficile e di questo gli sarò sempre grato”.

Si conclude quindi con un sesto posto solitario la prima stagione dell’Olympia in un campionato di livello nazionale. Il bilancio conclusivo è di 16 vittorie e 10 sconfitte, con 57 set all’attivo e 44 al passivo.

Un risultato che, all’inizio, sembrava quasi impossibile da immaginare ma che poi, giornata dopo giornata, si è materializzato. Certo, la squadra ha pagato lo scotto dell’inesperienza ma, in un girone ad altissimo tasso di difficoltà e contro delle vere e proprie corazzate, le ragazze gialloblù e lo staff dell’Olympia hanno dimostrato di sapersi ritagliare il proprio posto.

Adesso è tempo di programmare il futuro, ma prima il team genovese può godersi per qualche giorno quanto di speciale è stato fatto in questi ultimi mesi.