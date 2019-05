Genova. Forse ci siamo, con abbondante ritardo e con il rischio di crisi depressive generalizzate, la primavera potrebbe finalmente manifestarsi in maniera convinta in Italia (almeno al centro nord) e alla Liguria.

Tuttavia, le previsioni meteo istituzionali, ufficiali e che in maniera specifica si occupano di Liguria stentano a confermare tendenze riportate da siti web nazionali particolarmente “sensazionalistici” (gli stessi che hanno coniato il termine “bomba d’acqua”, per intenderci).

Sia Arpal sia Limet, gli enti a cui Genova24 fa riferimento per le previsioni meteo quotidiane, per il momento si limitano a parlare di un miglioramento in arrivo e di un innalzamento delle temperature. Non di 32, 36 o 38 gradi di massima ma di colonnine di mercurio sopra i 20 gradi a partire da venerdì (sarebbe già positivo, no?).

Come spiegano gli addetti ai lavoro, è poco indicato lanciarsi in previsioni a lungo termine sulla possibilità di un giugno o addirittura di un’estate torrida, dopo il tempaccio di questo inizio primavera. Certo, potrebbero verificarsi questi fenomeni ma più che di meteorologia si parla di statistica, o di azzardo.

Tendenza. Quello che si può dire, per i prossimi giorni, è che comunque il vortice polare che da settimane interessa l’Italia sta finalmente scivolando verso sud, lasciando spazio all’anticiclone delle Azzorre (quello che, quasi proverbialmente, porta bel tempo).

Passeremo all’estate senza la famosa mezza stagione? Forse conviene aspettare ancora un paio di giorni per poterlo affermare con relativa certezza.