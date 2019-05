La Lega replica al Pd: “Fa polemiche strumentali, noi pensiamo alla gente”

Genova. “Spiace prendere atto dell’ennesima polemica strumentale del Pd, che anziché occuparsi dei cittadini e dei loro bisogni preferisce gridare al fascismo. Non ricordiamo simili proteste di Terrile verso gli esponenti dell’estrema sinistra e dei centri sociali che devastano le città con atti vandalici e che quotidianamente deturpano muri in tutta Italia con minacce di morte e frasi intimidatorie contro Salvini. Per sua informazione, le persone che questa mattina erano in centro a Genova erano sostenitori della candidata della Lega alle elezioni europee Silvia Sardone” commenta la capogruppo della Lega a Tursi Lorella Fontana.

“Nessuna manifestazione violenta o antisemita – dice la capogruppo della Lega – concetti che non ci appartengono, non ci sono mai appartenuti e dai quali siamo lontani: solo normalissimi incontri elettorali e volantinaggio all’insegna della democrazia e del sano confronto”.

“Come ha affermato il nostro candidato ligure Marco Campomenosi – conclude – la Lega ha sempre a cuore le esigenze del territorio e della comunità: ascoltiamo le istanze e problematiche di tutti i cittadini, di qualunque idea politica. E chiunque mostri interesse verso il programma di buonsenso di Matteo Salvini per cambiare questa Europa è il benvenuto”.