Juniores regionali: la finale sarà tra Athletic Club Liberi ed Angelo Baiardo

Genova. Sarà Angelo Baiardo contro Athletic Club Liberi la finale del campionato regionale ligure Juniores di Eccellenza.

Le gare di ritorno delle semifinali playoff si sono giocate sabato 27 aprile. L’Angelo Baiardo ha pareggiato 2 a 2 sul campo del Vado dopo i tempi supplementari e, grazie al successo di misura ottenuto all’andata, ha passato il turno.

L’Athletic Club Liberi ha impattato 2-2 con la Sestrese, difendendo così le due reti di vantaggio acquisite all’andata.

La finale si giocherà sabato 4 maggio alle ore 16,45 sul campo Begato 9 di Genova.

A retrocedere nel campionato regionale di Secondo Livello sono Busalla e Voltrese Vultur.

La Voltrese, sconfitta all’andata, ha pareggiato 2-2 sul campo del Finale. Stessa sorte per il Busalla, che non è andato oltre il pari per 1-1 sul terreno del Canaletto Sepor.