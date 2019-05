Juniores: l’Athletic Club Liberi piega l’Angelo Baiardo ai supplementari ed è campione

Genova. La finale del campionato regionale ligure Juniores di Eccellenza ha messo di fronte prima e seconda classificata del girone B, ovvero Athletic Club Liberi ed Angelo Baiardo, che avevano terminato il campionato separate da soli 3 punti.

Le due squadre, dopo aver superato i rispettivi ostacoli in semifinale, si sono trovate di fronte nella finale giocata al Begato 9 di Genova.

L’Angelo Baiardo guidato da Danilo Veloce si è presentato in campo con Biggi, Ceroni, Villa, Martines, Musso, Allocca, Matzedda, Leonardi, Jammen, Ferraris, Briozzo. L’Athletic Club Liberi ha inizialmente schierato Papini, Pandimiglio, Iguera, Sarubbi, Turinese, Montanari, Pagano, Esposito, Dodero, Giuliani, Zazzeri.

La sfida non ha deluso le aspettative ed è stata molto equilibrata. Al 12° l’Athletic ha sbloccato il risultato trasformando un calcio di rigore con Pagano. Al 45° pareggio del Baiardo con Matzedda, anch’egli a bersaglio dal dischetto.

Nel secondo tempo l’Athletic colpisce un palo con Zazzeri, poi resta in dieci per l’espulsione di Iguera; cartellino rosso anche per Giuliani dalla panchina. I tempi regolamentari si concludono sull’1 a 1.

Nei supplementari, al 3° del primo tempo, la squadra di mister Umberto Verdigi torna in vantaggio con una rete di Montanari. Il Baiardo prova a reagire ma non trova il pari e a pochi minuti dal termine resta a sua volta in dieci per l’espulsione di Ceroni. Finisce 2 a 1 per i gialloneroverdi.

L’Athletic Club Liberi è campione regionale Juniores e disputerà le fasi nazionali.