Inverno prolungato, il Comune di Genova autorizza l’accensione dei riscaldamenti fino al 12 maggio

Genova. Sì, fa freddo. Almeno per essere il 4 maggio. Per questo il sindaco Marco Bucci, con un’ordinanza firmata ieri sera, ha autorizzato l’accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici nell’ambito del territorio comunale – da oggi, 4 maggio, al 12 maggio – per sei ore giornaliere (20 gradi + 2 di tolleranza oltre a sei ore a regime attenuato (16 gradi + 2 di tolleranza).

Le previsioni meteo annunciano per questa sera un nuovo peggioramento e per tutta la domenica si prevede una perturbazione in arrivo da nord con piogge, rovesci e temporali che potrebbe portare a un ulteriore abbassamento delle temperature.

Che comunque, almeno sulla costa, non scenderanno sotto i 13 gradi. Più freddino nell’entroterra, con picchi che si avvicinano allo zero.