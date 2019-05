Insulti a don Giacomo Martino, denunciati dalla Digos due ‘haters’ per diffamazione mezzo stampa con aggravante discriminazione razziale

Genova. La Digos di Genova ha denunciato due persone per diffamazione aggravata dal mezzo stampa, con l’aggravante della discriminazione razziale, per aver attaccato con pesanti insulti sulla pagina facebook del movimento neofascista Azione frontale Genova Don Giacomo Martino, responsabile dell’ufficio Migrantes della Curia, attaccato per aver riaperto il centro di prima accoglienza di Villa Ines a Molassana.

Il prete, che ieri si è detto disposto a incontrare chi lo ha insultato e al momento ha deciso di non sporgere querela, è stato definito fra l’altro “infame”, “bastardo” zecca comunista”.

Intanto continuano ad arrivare le manifestazioni di solidarietà da parte della società civile per Don Martino, e anche dalle formazioni politiche e associative della città