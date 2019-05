Instagram: tifosi rossoblù chiedono al Ceo di Emirates Group di comprare il Genoa

Genova. #PleaseSaveGenoaCFC o #PleaseSaveGenoa. Con questi hashtag i tifosi genoani su Instagram stanno tempestando il profilo di Ahmed bin Saeed Al Maktoum, fondatore e ceo del gruppo Emirates con una sorta di “social bombing” su Instagram.

I commenti sono tutti legati all’ultima fotografia dello sceicco degli Emirati Arabi, in cui viene specificato che il Gruppo Emirates ha raggiunto il 31esimo anno di profitto e intende proseguire a investire in persone, tecnologia e infrastrutture, oltre che nel sostegno di comunità, in iniziative ambientali e nell’incubare talenti e innovazione.

I tifosi hanno cominciato a tempestarlo con questi hashtag, implorandolo di comprare il Genoa.

Tra gli oltre 500 commenti anche quello di un paio di tifosi doriani, che lo invitano a non prendere in considerazione l’invito.

Il Gruppo Emirates sponsorizza diversi top team, a partire da Real Madrid e Arsenal, ma non ha squadre di proprietà.