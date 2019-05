Incidente tra camion e furgone sulla Guido Rossa, due feriti

Genova. Incidente stradale su via Guido Rossa, a Cornigliano, in direzione levante intorno alle 19 di oggi. Coinvolti due mezzi, un camion e un furgone.

Nello scontro, che ha provocato diversi problemi al traffico, due persone ferite, due uomini. Uno è stato portato in codice giallo al villa Scassi di Sampierdarena, l’altro in codice rosso – ma arrivato in ospedale le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti – al Galliera. Una terza persona, meno grave, ha chiesto più tardi di essere accompagnata in ospedale.

Sul posto, oltre ai soccorsi, la sezione infortunistica della polizia municipale per chiarire la dinamica di quanto accaduto.