Incidente con il camion in cantiere a Sori, 65enne in codice rosso al San Martino

Genova. Incidente sul lavoro in un cantiere a Sori, nel levante genovese, questa mattina. Un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ferito mentre guidava un camion con il quale stava scaricando del materiale.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, secondo le prime informazioni giunte dai soccorritori il mezzo pesante si sarebbe ribaltato e sarebbe uscito fuori strada. E’ successo in via Crispi, un tratto dell’Aurelia.

Il lavoratore è stato soccorso da una pubblica assistenza e dall’automedica del 118 e trasportato con un grave trauma cranico all’ospedale San Martino. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aiutato il personale medico a recuperare il ferito e ora stanno mettendo in sicurezza la zona.