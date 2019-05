Incidente con ferito in zona corso Gastaldi, rallentamenti

Genova. Un incidente stradale avvenuto all’ora di punta mattutina, intorno alle 8, sta provocando code e rallentamenti nella zona di corso Gastaldi, in direzione del centro città.

Coinvolta una persona, rimasta ferita, ma ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto è presente una pattuglia della polizia locale, sezione infortuistica, per i rilievi oltre ai soccorsi. Il ferito è stato portato in codice giallo, non grave, in ospedale. Sul posto si sono formate code in via di risolvimento.

Stamani rallentamenti anche sulla soprelevata in direzione ponente, a partire dall’altezza del museo del Mare fino allo svincolo con via di Francia.