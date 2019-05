Incidente con feriti a Genova Est, casello bloccato e traffico in tilt in Val Bisagno

Genova. Aggiornamento ore 17. La rampa del casello di Genova Est è stata riaperta al traffico.

Un incidente stradale avvenuto intorno alle 15e30 sulla rampa del casello autostradale di Genova Est sta provocando una serie di problemi per il traffico autostradale e sulla viabilità ordinaria.

L’incidente ha coinvolto due auto, una delle quali ha probabilmente invaso la corsia di marcia opposta – ma i rilievi da parte della Polizia stradale sono ancora in corso – e ci sono stati dei feriti, cinque, ma nessuno particolarmente grave. Sono stati portati agli ospedali San Martino e Galliera.

A seguito dell’incidente il casello è stato chiuso in uscita, così come la rampa è stata chiusa in entrata, ovvero in salita. Si registrano rallentamenti sulla viabilità ordinaria lungo l’asse viario Bobbio – Piacenza e Lungobisagno Istria.

Sul posto diversi mezzi di soccorso, oltre alle forze dell’ordine.