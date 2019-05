Genova. Fiamme alte e fumo nero hanno svegliato gli inquilini di un edificio in via Novella, nella zona del Cep, nel ponente di Genova.

Erano passate da poco dopo le 3e30 quando sono intervenuti i vigili del fuoco di Multedo, con il supporto dell’autobotte dalla centrale, per incendio auto. Per cause in via di accertamento, da parte della polizia – non si esclude il dolo – tre auto e una moto sono stati avvolti dalle fiamme, provocando ingenti danni al soprastante solaio.

Due famiglie sono state evacuate e una signora è stata condotta dal 118 al pronto soccorso, per aver respirato troppo fumo. Sul posto anche polizia locale e tecnici Enel.