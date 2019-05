Incendio in un appartamento di Voltri, muore uomo di 75 anni

Genova. Sono in corso indagini di vigili del fuoco e carabinieri per ricostruire le cause che ieri sera, intorno alle 21, hanno fatto divampare l’incendio in cui ha perso la vita un uomo di 75 anni, con disabilità.

La tragedia è avvenuta nella zona del Cep di Voltri, a un piano alto di via Giulio Pastore (civico 4). L’anziano non è riuscito a mettersi in salvo.

I vigili del fuoco e i soccorsi sono arrivati quando ormai, per lui, non c’era più nulla da fare. Illesi invece la moglie e il figlio del 75enne, portati per precauzione all’ospedale di Voltri per accertamenti.

Secondo quando affermato dai pompieri non è stato necessario evacuare il palazzo. L’appartamento è ora sotto sequestro.