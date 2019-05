Incendio doloso in una casa degli sfollati di ponte Morandi, indagini in corso

Genova. Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento di via del Campasso, in Valpolcevera, in uno degli edifici sfollati e che saranno demoliti per la ricostruzione del nuovo ponte Morandi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. La struttura commissariale è stata avvisata. In corso indagini della polizia. Si ipotizza un gesto vandalico ma restano interrogativi con la semplicità con cui ignoti hanno fatto irruzione nelle case in zona rossa.

Nei giorni scorsi il caso dei furti all’interno di una dozzina di abitazioni di via Porro. Intanto, una ditta è stata incaricata di chiudere l’accesso al palazzo di via Del Campasso.