Inaugurazione mostra “Tra sogno e realtà” alla Biblioteca Cervetto.

Il 20 maggio 2019 alle ore 16.30 sarà inaugurata presso la Biblioteca Cervetto (Genova Rivarolo) la mostra “Tra sogno e realtà – doniamo un sogno dipinto”, realizzata con le opere degli alunni dell’ I.C. Nicolò Barabino e dedicata agli sfollati del crollo del Ponte Morandi.

La mostra avrà inizio con piccolo rinfresco e sarà visibile fino al 24 maggio 2019 con il seguente orario: 9.00 – 18.00.

I dipinti della mostra saranno donati a chi ne farà richiesta e potranno essere prenotati direttamente durante il periodo della mostra.

Il ritiro dei dipinti avverrà in Biblioteca a partire dal 27 maggio.

Per ulteriori informazioni contattare la Biblioteca Cervetto al num. 010/4695050 o via e-mail: cervetto@comune.genova.it.

Questa iniziativa proseguirà, poi, il 01 giugno 2019 alle ore 10.00 presso I.C. Nicolò Barabino (Largo Pietro Gozzano 3, Genova Sampierdarena) con l’esposizione di alcune grandi tele, come trompe l’oeil, realizzate dai giovani studenti: anche queste poi saranno donate agli sfollati del Ponte Morandi per decorare le loro nuove abitazioni.

Infine, coloro che parteciperanno alla mostra potranno vincere bellissimi premi e di partecipare ad un’asta delle tele dipinte.